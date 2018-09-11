GOODRAM представила лимитированную память и SSD

GOODRAM представила на IFA 2018 новые продукты, включая их лимитированные юбилейные версии. Для начала это будет SSD потребительской линейки CX, а именно CX400 на 256 Гб, и модули памяти DDR4 UDIMM на 8 и 16 Гб, работающие штатно на частоте 3200 МГц.

«Этот юбилей является важным достижением для бренда GOODRAM, основанного в 2003 году небольшой компанией на юге Польши. За это время маленькая семейная компания превратилась в сильный бренд, узнаваемый в многих странах мира. “С момента отгрузки первого модуля памяти с нашего конвейера в городе Лазиска Гурне были проданы десятки миллионов продуктов GOODRAM по всему миру. Сегодня мы представлены в 54 странах иболее 70% наших продаж идут на экспорт», говорит Вислав Вильк, CEO GOODRAM. «В 2013 мы приобрели линию Panasonic SMT, единственную линию в Европе такого уровня. Эта машина способна произвести 350 модулей памяти в час».