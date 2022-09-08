GOODRAM представила самый быстрый SSD в мире

Флэш-модули 3D TLC чаще всего используются в потребительских твердотельных накопителях, картах памяти мобильных телефонов, хранилищах цифровых камер, USB-накопителях и твердотельных накопителях бизнес-уровня. Модули памяти более экономичны, чем одноуровневая и многоуровневая флэш-память. Производители флэш-памяти NAND используют TLC с флэш-памятью 3D NAND. Ячейки памяти расположены на кристалле вертикально, что позволяет использовать больше уровней данных, чем предыдущая флэш-память 2D NAND. 3D-память также обеспечивает более высокую плотность по более выгодной цене для потребителей и предприятий. GOODRAM не раскрывает дату запуска нового SSD. Компания сообщает, что будет предлагать IRDM Ultimate в двух вариантах емкости: самая низкая — 1 ТБ, а самая высокая — 4 ТБ. Прототип IRDM Ultimate был представлен на выставке IFA 2022 с относительно большим радиатором.