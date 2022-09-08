GOODRAM представила самый быстрый SSD в мире

Новый интерфейс GOODRAM PCIe Gen 5 появится, когда производители примут новый стандарт, чтобы обеспечить скорость чтения твердотельных накопителей до 14 ГБ/сек. Пока компания все еще работает над достижением этой цели, GOODRAM представляет IRDM Ultimate, обеспечивающий скорость чтения 10 000 МБ/сек и скорость записи 9 500 МБ/сек. Этот новый SSD от компании будет самым быстрым из производимых ими SSD в мире. В новом хранилище GOODRAM используется контроллер Phison E26, который обращается к трехмерным модулям трехуровневой флэш-памяти (TLC). Флэш-память 3D TLC — это флэш-память NAND, в которой хранится три бита на ячейку данных. Флэш-память также имеет X3, MLC-3 и 3-битный MLC.

Флэш-модули 3D TLC чаще всего используются в потребительских твердотельных накопителях, картах памяти мобильных телефонов, хранилищах цифровых камер, USB-накопителях и твердотельных накопителях бизнес-уровня. Модули памяти более экономичны, чем одноуровневая и многоуровневая флэш-память. Производители флэш-памяти NAND используют TLC с флэш-памятью 3D NAND. Ячейки памяти расположены на кристалле вертикально, что позволяет использовать больше уровней данных, чем предыдущая флэш-память 2D NAND. 3D-память также обеспечивает более высокую плотность по более выгодной цене для потребителей и предприятий. GOODRAM не раскрывает дату запуска нового SSD. Компания сообщает, что будет предлагать IRDM Ultimate в двух вариантах емкости: самая низкая — 1 ТБ, а самая высокая — 4 ТБ. Прототип IRDM Ultimate был представлен на выставке IFA 2022 с относительно большим радиатором.