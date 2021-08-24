GOODRAM представила внешний SSD-накопитель HX100 с интерфейсом USB 3.2 Gen.2

SSD HX100 является следующим в линейке GOODRAM внешним твердотельным накопителем. Новый HX100 — это еще лучшие характеристики и скорость работы, содержащиеся в эргономичном корпусе. Накопитель построен на базе памяти TLC NAND Flash и обеспечивает удобное хранение и перенос данных. Устройство идеально подходит для консолей, ноутбуков и компьютеров благодаря наличию интерфейса USB 3.2 Gen.2.

HX100 обеспечивает скорость чтения 950 Мб/с и записи 900 Мб/с. Накопитель доступен в следующих вариантах ёмкости: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, поэтому он идеально подходит как для домашнего, так и для рабочего использования. Накопитель особенно понравится пользователям консолей, которые хотят с легкостью увеличить объем памяти для хранения своих любимых игр. Производитель гарантирует 3-летнюю гарантию на SSD HX100 с ограничением TBW и бесплатную техническую поддержку. Предел TBW для емкостей 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ составляет 170 ТБ, 330 ТБ и 660 ТБ соответственно. Вся продукция GOODRAM и IRDM проходят многоступенчатую проверку качества в испытательном центре производителя. Ударостойкий корпус из высококачественного алюминия гарантирует сохранность данных, хранящихся на диске. Эргономичная форма и классический дизайн корпуса отвечают ожиданиям пользователей, для которых важна не только функциональность, но и внешний вид устройства.

"Новый портативный накопитель HX100 от Goodram — это ответ на постоянно растущий спрос и ожидания потребителей в отношении твердотельных накопителей. Этот спрос развивается по мере того, как потребители становятся все более мобильными. Портативный SSD, безусловно, является более универсальным решением по сравнению с USB-носителями, хотя бы из-за предлагаемой емкости, а также скоростей чтения и записи", - говорит Веслав Вилк, владелец бренда GOODRAM.
Комментарии и отзывы GOODRAM HX100
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