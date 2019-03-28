Galax Microsystem выпустила новый SSD

Многие геймеры знают компанию Galax Microsystem по видеокартам. Бренд всегда удивлял своим дизайном продукции и любовью к белому цвету и золотистым элементам управления, но теперь компания решила пойти еще дальше и предоставить геймерам возможность купить очень крутой твердотельный накопитель. Внутри него установлено 2 терабайта памяти и вы можете полностью забыть про HDD и пользоваться своим ПК на максимальной скорости. Конечно, стоит такой накопитель громадных денег и для большинства подобные новинки не несут большого интереса. Кто будет брать для игр SSD объемом 2 терабайта? Но, есть определенная аудитория геймеров, которым это может понравиться и именно для них Galax Microsystem выпустила свой уникальный продукт.