Galax представила безумно быстрый SSD Hall of Fame Extreme 50S

Компания Galax сегодня анонсировала новый флагманский твердотельный накопитель для китайского рынка (на самом деле его можно купить и за пределами Китая). Речь идёт о передовой модели Hall of Fame (HOF) Extreme 50S PCIe 5.0 — это буквально лучшее из того, что сейчас имеется на рынке накопителей. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад была выпущена очень похожая по внешнему виду и названию модель, но теперь производитель добавил букву S в название нового накопителя, поэтому было бы логично ожидать, что он предложит повышение производительности по сравнению с не-S моделью, которая была лидером на рынке какое-то время назад.

Согласно тестам, проведённым в собственной лаборатории Galax, преемник способен достигать скорости чтения и записи до 12,4 ГБ/сек и 11,8 ГБ/сек соответственно, что является приятным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, которая имела скорости 10,0 ГБ/сек и 9,5 ГБ/сек. При этом серии HOF Extreme 50S и HOF Extreme 50 (не-S) используют один и тот же контроллер Phison PS5026-E26. Также инсайдеры заявили, что нет различий и в терминах конфигурации NAND и кэша, но новые модели, скорее всего, работают быстрее благодаря улучшенным технологиям коррекции ошибок ECC и пятому поколению коррекции ошибок LDPC. И, конечно, накопитель получил просто шикарную систему охлаждения за счёт вентилятора, так что температуры должны быть весьма адекватными даже в том случае, если накопитель работает на пределах своих возможностей.
GALAX представила доступный накопитель HOF Extreme 50 PCIe G…
Китайская компания GALAX только что объявила о начале продаж своего быстрейшего накопителя в семействе HO…
SSD Galax HOF Extreme 50 PCIe Gen5 на 2 ТБ оценен в $350…
Бренд Galax дал старт продажам топового варианта твердотельного накопителя Galax HOF Extreme 50 PCIe Gen5…
Crucial T700 оборудован уникальной системой защиты от перегр…
Сегодня западные журналисты сообщили, что твердотельный накопитель Crucial T700 PCIe Gen5 может похвастат…
MSI поставит на Spatium M570 Pro PCIe 5.0 рекорд по скорости…
Компания MSI готовится выпустить свой SSD под названием Spatium M570 Pro PCIe 5.0 — его вскоре должны пок…
ADATA представила накопитель NeonStorm с СЖО…
Компания ADATA рассказала дополнительные детали о своём накопителе NeonStorm с самостоятельной системой ж…
Представлен компактный SSD Corsair MP600 CORE XT…
Компания Corsair пополнила ассортимент твердотельных накопителей моделями MP600 CORE XT и MP600 MINI с по…
Хакеры взломали Western Digital и требуют огромный выкуп…
Хакеры, которые утверждают, что взломали серверы компании Western Digital, якобы похитили около 10 тераба…
Galax представила безумно быстрый SSD Hall of Fame Extreme 5…
Компания Galax сегодня анонсировала новый флагманский твердотельный накопитель для китайского рынка (на с…
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памятиОбзор Silicon Power Elite microSDHC 32 ГБ (SP032GBSTHBU1V10). Тесты карты памяти
Обзор Kingston FURY Renegade 1TB (SFYRS/1000G). М.2 накопитель для PlayStation 5 и ПКОбзор Kingston FURY Renegade 1TB (SFYRS/1000G). М.2 накопитель для PlayStation 5 и ПК
Обзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратораОбзор Silicon Power Elite microSDHC 16 ГБ (SP016GBSTHBU1V10SP. Карта памяти для видеорегистратора
Обзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работыОбзор Netac NV7000 (NT01NV7000-1T0-E4X). Рабочий М.2 PCIe 4.0 для игр и работы
Обзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежностиОбзор и тесты Samsung 980 PRO 2TB (MZ-V8P2T0BW). Выше скорости, но меньше надежности
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor