Galax представила безумно быстрый SSD Hall of Fame Extreme 50S

Согласно тестам, проведённым в собственной лаборатории Galax, преемник способен достигать скорости чтения и записи до 12,4 ГБ/сек и 11,8 ГБ/сек соответственно, что является приятным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, которая имела скорости 10,0 ГБ/сек и 9,5 ГБ/сек. При этом серии HOF Extreme 50S и HOF Extreme 50 (не-S) используют один и тот же контроллер Phison PS5026-E26. Также инсайдеры заявили, что нет различий и в терминах конфигурации NAND и кэша, но новые модели, скорее всего, работают быстрее благодаря улучшенным технологиям коррекции ошибок ECC и пятому поколению коррекции ошибок LDPC. И, конечно, накопитель получил просто шикарную систему охлаждения за счёт вентилятора, так что температуры должны быть весьма адекватными даже в том случае, если накопитель работает на пределах своих возможностей.