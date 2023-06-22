Galax представила безумно быстрый SSD Hall of Fame Extreme 50S

Компания Galax сегодня анонсировала новый флагманский твердотельный накопитель для китайского рынка (на самом деле его можно купить и за пределами Китая). Речь идёт о передовой модели Hall of Fame (HOF) Extreme 50S PCIe 5.0 — это буквально лучшее из того, что сейчас имеется на рынке накопителей. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад была выпущена очень похожая по внешнему виду и названию модель, но теперь производитель добавил букву S в название нового накопителя, поэтому было бы логично ожидать, что он предложит повышение производительности по сравнению с не-S моделью, которая была лидером на рынке какое-то время назад.

Согласно тестам, проведённым в собственной лаборатории Galax, преемник способен достигать скорости чтения и записи до 12,4 ГБ/сек и 11,8 ГБ/сек соответственно, что является приятным улучшением по сравнению с предыдущей моделью, которая имела скорости 10,0 ГБ/сек и 9,5 ГБ/сек. При этом серии HOF Extreme 50S и HOF Extreme 50 (не-S) используют один и тот же контроллер Phison PS5026-E26. Также инсайдеры заявили, что нет различий и в терминах конфигурации NAND и кэша, но новые модели, скорее всего, работают быстрее благодаря улучшенным технологиям коррекции ошибок ECC и пятому поколению коррекции ошибок LDPC. И, конечно, накопитель получил просто шикарную систему охлаждения за счёт вентилятора, так что температуры должны быть весьма адекватными даже в том случае, если накопитель работает на пределах своих возможностей.