Гарнитура Razer спасла жизнь ребенку

Пользователь Reddit под ником Enough_Dance_956 поделился историей о том, как оригинальная гарнитура Razer Kraken, спасая ему жизнь.

Пуля прошла через окно их спальни и должна была попасть в голову, но была отражена ободом на голове гарнитуры, попала в стену и приземлилась на кровать пользователя. Пуля якобы вылетела из квартала и была случайной. Инцидент произошел в Калифорнии.

Razer Kraken имеет очень прочную конструкцию и довольно мягкое оголовье с металлической лентой внутри. Трудно сказать, обеспечивала бы гарнитура аналогичную защиту, если бы она была из пластика. В другом комментарии пользователь Reddit заявил, что Razer предложил заменить их гарнитуру, но они отклонили это предложение, заявив, что хотели только выразить слова благодарности Razer.
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