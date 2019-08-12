Где слушать музыку в 2019 году?

Ни для кого не является секретом, что до 2017 года все мы свободно слушали музыку в социальной сети Вконтакте и не знали ей цены. После 2017 года ситуация кардинально изменилась, социальная сеть Вконтакте потеряла какую-либо ценность, так как ввела платную подписку на свою музыку. Сегодня в 2019 году каждый сам решает кому платить свои кровно заработанные деньги, но мы видим много альтернатив платной подписке от ВК.

Во-первых, новинки музыки всегда более оперативно появляются на специализированных сайтах, таких как muz-bar.net, а уже затем оттуда скачиваются пользователями и распространяются по Интернету. Следовательно, если вы любитель новинок, то имеет смысл пользоваться альтернативой.

Во-вторых, старые песни доступны для скачивания и прослушивания на том же YouTube, при подключении платной подписки к которой отпадает как реклама, так и появляется бесплатный доступ к приложению Google Музыка, которое установлено на каждом устройстве под управлением операционной системой Android. Также у YouTube есть отдельное приложение YouTube Music, которое позволяет получать только звуковую дорожку и тем самым экономить трафик. Платная семейная подписка на несколько пользователей стоит 299 рублей, а Вконтакте каждый должен оплачивать музыку 149 рублей в месяц. Если в вашей семье 4 члена семьи - вам YouTube со всеми дополнительными сервисами обойдется в 299 рублей, а Вконтакте в 4*149=596 рублей.

В-третьих, проблемы с поиском в Интернете возникают только если вы любите русские песни. Иностранные песни доступны на большинстве сайтов, торрент-трекерах, так как их правообладатели, наоборот, нацелены на увеличение охвата аудитории исполнителем, а не продажу каждого выпущенного трека за пару центов. Тем не менее, новинки русских песен всегда доступны на упомянутом выше сайте muz-bar.net как для прослушивания, так и для скачивания.

В-четвертых, современные гаджеты имеют колоссальные объемы внутренней памяти, поэтому имеет смысл вспомнить прошлое - скачать интересующие треки и залить их туда для прослушивания. Можете также загрузить их в собственное частное облако, такое как Google Drive и слушать все оттуда как онлайн, так и офлайн.

Выбор сервисов у пользователей сейчас хороший. Можно будет подобрать в зависимости от используемого устройства, личных предпочтений и выбора в пользу бесплатных или платных решений. Будет интересно обсудить какими решениями вы пользуетесь сами?