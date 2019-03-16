Где взять срочно деньги: займ, кредит, ломбард?

2019-03-16, Автор - Айдар Ибрагимов; [25]

Ни для кого не является секретом, что в стране отмечается снижение покупательского спроса, что связано с резким сокращением реальных доходов большинства слоев населения. Если многие могут отметить, что их заработные платы за последний год не сократились, но рост цен в продуктовых магазинах, уровня кварплат привел к тому, что денег "на руках" остается все меньше. Как следствие, перед многими рано или поздно встает вопрос о деньгах. В данной заметке мы остановимся на том, где срочно можно получить деньги. Все перечисленные источники актуальны как для граждан нашей страны, так и граждан ЕС, у них также можно получить быстрый займ в Финляндии и любой другой стране, ведь во всех странах царит один тип общества - капиталистический.

Итак, срочно деньги можно получить у своего работодателя. Для этого надо либо написать заявление на имя своего руководителя с просьбой досрочно выплатить вам заработную плату, либо найти подход к своему бухгалтеру. Любой бухгалтер может взять на себя ответственность и выплатить вам лично заработную плату раньше, чем положено - для этого ему просто надо отправить платежку в банк и на вашу карту придут деньги.

Второй популярный вариант - это получить займ. Займ, как правило, выдается по наличию паспорта и вашему внешнему виду. Если вы не в реанимации больницы, то на займ вы можете смело рассчитывать. Проблема тут одна - под какой процент вам дадут этот займ. Как правило, чем больше документов вы сможете предоставить, тем меньше будет процент по займу.

Третий популярный метод получения срочных денег - это кредитная карта. Большинство кредитных карт позволяет получить заем с беспроцентным периодом. Единственная тут особенность - не снимать наличные, а расплачиваться этой кредитной картой, так как за снятие наличных будет списан дополнительный достаточно внушительный процент.

Третий популярный вариант получения денег - это обращение в ломбард. Вы в ломбард сдаете что-то ценное и получаете примерно 10-20% от его стоимости. Затем забираете свою ценность уплатив проценты за пользование деньгами. Главное, обращаться в крупные ломбардные сети, чтоб сданная вами ценность действительно хранилась обговоренные сроки и не была продана с молотка раньше него.


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