Геймерское кресло от компании Xiaomi

Компания Xiaomi представила кресло для геймеров AutoFull за $145.

Компания явно вдохновлялась дизайном сидений спортивных автомобилей. Это видно по форме подголовника и боковой поддержке, которые обеспечат максимальное удобство даже во время продолжительного сидения за компьютером. Чехол изготовлен из высококачественной воловьей кожи, которая нагревается не так сильно, как искусственная. Внутри кресла — хлопок высокой плотности 45D для правильного распределения давления на бедра.

4D подлокотники на кресле регулируются по высоте, углу наклона и вперёд-назад. Наклон спинки и высоту сиденья также можно настроить по своему желанию. Мягкие бесшумные колёсики, обернутые полиуретаном, позволяют легко перемещать стул, не оставляя следов на полу. 4D подлокотники на кресле регулируются по высоте, углу наклона и вперёд-назад. Наклон спинки и высоту сиденья также можно настроить по своему желанию. Мягкие бесшумные колёсики, обернутые полиуретаном, позволяют легко перемещать стул, не оставляя следов на полу.