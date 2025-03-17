Gemini умело удаляет водяные знаки с любых изображений

Компания Google расширяет доступ к новейшим экспериментальным возможностям своей ИИ-модели Gemini 2.0 Flash для разработчиков по всему миру, и пользователи уже обнаружили довольно странные функции — в частности, возможность точного удаления водяных знаков с изображений. Облегчённая локализованная версия Gemini 2.0 теперь поддерживает нативную генерацию изображений, позволяя не только создавать картинки по текстовым запросам, но и редактировать их в диалоговом режиме. Как сообщает TechCrunch, на выходных пользователи заметили, что модель способна с высокой точностью удалять водяные знаки. Подобные инструменты уже существуют — например, Watermark Remover.io может удалять знаки с изображений Shutterstock. В 2017 году исследователи Google даже разработали алгоритм для устранения водяных знаков, чтобы показать уязвимости таких методов защиты.

Однако некоторые ИИ-системы, включая GPT-4o от OpenAI, отказываются выполнять подобные запросы. Gemini 2.0 Flash, похоже, превосходит другие решения в удалении сложных водяных знаков, таких как логотипы Getty Images, и при этом корректно заполняет пустое пространство. После удаления водяного знака модель добавляет SynthID-метку, указывая на редактирование с помощью ИИ, но, как уже показала практика, такие метки также можно стереть с помощью ИИ-инструментов, например, функции Object Erase от Samsung. Кроме того, пользователи заметили, что Gemini 2.0 Flash может добавлять в изображения узнаваемые лица реальных людей.