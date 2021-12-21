Гендиректор Tesla заплатит 11 млрд долларов налога

Илон Маск рассчитывает заплатить более 11 миллиардов долларов налогов в 2021 году, сообщил генеральный директор Tesla в своем твиттере. Эта цифра примерно соответствует отчету CNBC на прошлой неделе, когда было подсчитано, что Маск уже заплатил 7 миллиардов долларов в виде государственных и федеральных налогов в этом году и заплатит еще 5 миллиардов к 1 января. CNBC заявил, что эти цифры могут представлять собой «самый крупный налоговый счет за всю историю». Раскрытие информации происходит в связи с тем, что Маск и другие миллиардеры сталкиваются с повышенным вниманием к сумме уплачиваемых ими налогов. Как объясняет CNBC, Маск не получает зарплату или денежные бонусы в качестве генерального директора Tesla, а вместо этого получает компенсацию в виде премиальных акций. Когда ему нужны деньги, он может взять их взаймы, используя в качестве залога свои акции, которые не связаны с такими же налоговыми обязательствами.

Большая разница в этом году заключается в том, что в начале ноября Маск начал распродажу акций Tesla на миллиарды долларов, что предполагает уплату комбинированной налоговой ставки в размере более 53 процентов, согласно CNBC. Это решение якобы было результатом опроса в Твиттере, проведенного в ноябре, в ходе которого пользователи проголосовали за Маска, чтобы тот продал 10 процентов его акций Tesla. Но наблюдатели отметили, что Маску все равно пришлось бы заплатить большой налоговый счет за опционы на акции, срок действия которых истекает в следующем году. И, решив воспользоваться опционами на акции сейчас, а не дожидаясь августа 2022 года, Маск может избежать более высоких налоговых ставок, введенных в соответствии с законопроектом демократов о повышении эффективности восстановления.