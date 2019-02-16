General Motors представляет электрические велосипеды ARĪV

Новым продуктом General Motors является электровелосипед под названием Arīv, и теперь он доступен для заказа. Есть две модели ARĪV Meld, представляет собой компактный электронный велосипед и Arīv Merge, которая является складной моделью.

Электровелосипеды способны развивать скорость до 25 км/ч. Дальность пробега от одного заряда составит до 64 км. На зарядку батареи потребуется около 3,5 часа. Велосипеды также имеют «режим ходьбы», в котором электродвигатель может помочь катить велосипед, когда он идет по крутой местности или в местах, где кататься запрещено.

Обе модели оснащены встроенным USB, креплением для мобильного телефона и встроенными светодиодными фонарями. Цена модели Ariv Meld начинается с €2800, а Ariv Merge обойдётся в €3400.