Генеральный директор Apple, Тим Кук владеет криптовалютой, но Apple не планирует инвестировать в нее

Инвестиции в криптовалюту вызывают споры по разным причинам, но есть часть людей, которые активно инвестируют в них, чтобы получить огромную прибыль. Похоже , что генеральный директор Apple, Тим Кук также заинтересован в криптовалюте. Во время обсуждения с конференцией Dealbook New York Times топ-менеджер Apple сказал, что разумно владеть им как частью диверсифицированного портфеля.

Тим Кук подтвердил, что инвестирует свои личные деньги в криптовалюту, но он не упомянул, в какие конкретно криптовалюты он инвестировал. Однако похоже, что у генерального директора есть две стороны, когда дело доходит до Apple и криптовалюты. Он исключил возможность инвестирования денежных средств Apple в криптовалюту и сказал, что гигант из Купертино не планирует разрешать людям использовать криптовалюту для покупки своих продуктов «в ближайшем будущем». Но сказал, что есть и другие вещи, которые мы определенно рассматриваем, когда речь идет о криптовалюте, но не упомянул о каких-либо конкретных планах.
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