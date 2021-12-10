Генеральный директор Intel планирует поездку в Тайвань и Малайзию, встреча с TSMC

Генеральный директор Intel, Пэт Гелсинджер планирует поездку в Азию на следующей неделе. Там он, по-видимому, планирует провести переговоры, которые покажут, что производство в Азии играет ключевую роль в его усилиях по изменению состояния Intel. Говорят, что он также встретится с генеральным директором TSMC.

Это будет первая поездка Гелсингера в Азию в качестве генерального директора Intel, во многом из-за пандемии, хотя, помимо встречи с TSMC, вполне вероятно, что он встретится с ключевыми партнерами и поставщиками. Intel производит некоторые упаковки своих чипов в Малайзии, а точнее на острове Пенанг, где заводы были временно закрыты из-за пандемии, что, в свою очередь, негативно сказалось на поставках для технологических компаний, расположенных там. Что касается встречи с TSMC, Пэт Гелсинджер будет обсуждать текущие и будущие партнерские отношения, а также объемы производства, которые потребуются Intel. Как мы знаем, Intel производит свои графические процессоры в TSMC, а также некоторые другие продукты, но с текущими ограничениями поставок на передовые узлы Intel придется вести жесткие переговоры, поскольку все ее конкуренты соперничают за те же узлы в TSMC.