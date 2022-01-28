Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прокомментировал слухи об уходе из компании

Сегодня (28 января 2022 г.) Ван Хуа, генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi , выложил пост на Weibo, чтобы прояснить новость об уходе генерального директора компании Лэй Цзюня с поста председателя. Многие неправильно поняли информацию и теперь исполнительный директор также дал некоторые разъяснения.

Пользователи сети в Китае недавно обнаружили, что Лэй Цзюнь ушел с поста председателя правления Beijing Xiaomi Electronic Products Co Ltd. Однако эта информация была ошибочной, поскольку он полностью ушел из Xiaomi Group. Генеральный менеджер по связям с общественностью Xiaomi уточнил, что Лэй Цзюнь ушел с поста руководства только с подразделения электроники, но не покинул группу китайских технологических гигантов. Он также добавил, что руководитель сосредоточил свое внимание на планах по производству автомобилей. В сообщении в социальной сети он заявил, что у Xiaomi Group есть большое количество дочерних компаний. Таким образом, совет директоров и законные представители этих дочерних компаний нередко делают перетасовку. Джун сказал, что его уход с поста председателя правления Xiaomi Electronics не следует воспринимать как что-то более радикальное.