Genesis представила игровой стол HOLM 510 RGB.

Игровой стол имеет большую столешницу с карбоновой отделкой. Длина стола составляет 160 см, а ширина 75 см, это позволяет разместить на нем игровую периферию и аксессуары.

Основой служит металлическая конструкция с противоскользящими ножками.

HOLM 510 RGB оснащен двумя полками для динамиков. Также он имеет RGB-подсветку на задней поверхности стола и встроенный USB-концентратор с тремя портами USB 3.0. HOLM 510 RGB позволяет скрыть провода и кабели благодаря органайзеру. Также есть подстаканник и держатель для гарнитуры.

Стоимость игрового стола Genesis HOLM 510 RGB составляет 319 долларов.