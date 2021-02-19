Genesis выпускает игровое кресло Nitro 890. Кресло представлено полностью в черном варианте с красными акцентами.

Кресло оснащено металлической конструкцией. Наполнение кресла выполнено из холодной пены. Спинка и сиденье покрыты износостойкой тканью.

Genesis Nitro 890 предлагает широкий спектр регулировки кресла. Можно менять угол наклона спинки, высоту кресла. Реализованы регулируемые подлокотники, а также есть функция качания. Игровое кресло может выдержать до 150 кг. Газлифт класса 4.

В комплект поставки входит подголовник из мягкой ткани. На крестовину установлены прочные большие колеса.

Игровое кресло Genesis Nitro 890 поступит в продажу в ближайшее время по цене около 359 евро.