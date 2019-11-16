Германия требует от Apple открыть доступ к NFC сторонним платежным сервисам

На данный момент Apple ограничила использование функциональности NFC на iPhone и Apple Watch своей службой мобильных платежей Apple Pay и небольшим количеством третьих лиц. Во время основного доклада WWDC в этом году Apple объявила, что откроет чип NFC в своих устройствах для сторонних разработчиков, что, возможно, позволит значительно сэкономить на услугах, которые требуют использования карт.

Согласно отчету Reuters, Германия недавно приняла закон, который заставит Apple выставить свою технологию NFC конкурирующим платежным сервисам, чтобы они могли на равных конкурировать с предложением компании.

Естественно, Apple негативно отреагировала на новость. Представитель заявил в своем заявлении, что компания «удивлена ​​тем, как внезапно этот закон был введен. Мы опасаемся, что законопроект может быть вредным для удобства пользователей, защиты данных и безопасности финансовой информации».