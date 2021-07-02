Gigabyte AORUS XTREME Gen4 AIC SSD предлагает максимальную скорость до 28000 Мб/с

Gigabyte представила сверхскоростной твердотельный накопитель AORUS XTREME Gen4 AIC SSD с максимальной емкостью 32 ТБ.

Накопитель несет в себе восемь твердотельных накопителя AORUS GEN4 7000S объединенных в RAID 0, которые в свою очередь оснащены контроллером Phison PS5018-E18. В Gigabyte AORUS XTREME Gen4 AIC SSD используется система охлаждения с большим радиатором и двумя вентиляторами для поддержания низких температур и стабильной работы накопителей. 10 встроенных датчиков отслеживают температуру, которую можно узнать из ПО Gigabyte SSD Tool Box. AORUS XTREME Gen4 AIC поддерживает интерфейс PCIe 4.0 и обратно совместим с PCIe Gen3.

Стоимость накопителя Gigabyte AORUS XTREME Gen4 AIC SSD не раскрыты.