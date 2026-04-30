Gigabyte обновила BIOS для поддержки новой памяти

Компания Gigabyte Technology, один из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и комплектующих для ПК, объявила о масштабном обновлении BIOS для материнских плат на базе чипсетов Intel 800, 700-й и 600-й серии. Обновление добавляет полноценную поддержку нового стандарта оперативной памяти HUDIMM (One Sub-channel DDR5). Этот шаг, по словам представителей бренда, отражает стремление компании сделать современные технологии доступнее для пользователей с разным бюджетом, особенно на фоне сохраняющихся высоких цен на DDR5 из-за ограничений поставок. Новый формат One Sub-Channel представляет собой разновидность DDR5-памяти, в которой используется один 32-битный подканал вместо двух 32-битных подканалов, как в стандартных модулях UDIMM.

За счёт изменения количества чипов DRAM в одном модуле формат HUDIMM позволяет производителям выпускать более доступные по цене планки памяти. В итоге платформа DDR5 становится значительно ближе к массовому пользователю, сборщикам систем и тем, кто раньше не мог позволить себе переход на этот стандарт. Обновлённый BIOS от Gigabyte обеспечивает корректное определение и инициализацию модулей HUDIMM, благодаря чему они работают стабильно без необходимости дополнительной настройки со стороны пользователя. Правда, это, безусловно, полумера — данная память хуже справляется с тяжёлыми нагрузками и в игровых системах, пожалуй, стандартная память показывает лучшие результаты.