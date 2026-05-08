Продажи мат. плат просядут на 25% в этом году

Продажи материнских плат для ПК могут столкнуться с одним из самых серьёзных спадов за последние годы. Изначально проблемы начались на фоне стремительного развития ИИ-дата-центров, однако последствия быстро затронули и рынок домашних ПК. Серьёзный дефицит полупроводников привёл к резкому росту спроса на память DRAM и процессоры, из-за чего значительно подорожали комплекты DDR4 и DDR5, а также обычные процессоры для настольных компьютеров. На этом фоне производители материнских плат оказались в сложной ситуации — объёмы поставок начали резко пересматриваться в сторону снижения. Согласно отчёту, все крупные тайваньские производители материнских плат существенно сократили планы по поставкам на 2026 год. Некоторые компании ожидают падение продаж более чем на 25%.

Интересно, что проблема связана не только с нехваткой процессоров и памяти. Аналитики отмечают, что пользователи также начали реже обновлять видеокарты NVIDIA. Особенно это стало заметно после выхода поколения Blackwell, когда многие покупатели начали переходить на материнские платы с поддержкой PCIe 5.0 ради максимальной производительности. Однако дефицит памяти DRAM сделал новые видеокарты заметно дороже и менее доступными, из-за чего пользователи стали откладывать апгрейд ПК. Ожидается, что ASUS сможет продать около 10 миллионов материнских плат в 2026 году, тогда как MSI и GIGABYTE прогнозируют поставки ниже отметки в 10 миллионов устройств каждая. Это примерно на 25% меньше по сравнению с 2025 годом.