Arduino представила одноплатный ПК Ventuno Q

Что ещё лучше, чип Dragonwing обеспечивает 40 TOPS ИИ-производительности — это сравнимо с процессорами поколения Intel Panther Lake и составляет половину от того, что предлагают премиум-чипы Snapdragon X2 Elite. Этот одноплатный компьютер может запускать модели YOLO-X для отслеживания объектов, PoseNet для определения поз человека, MediaPipe для распознавания жестов, локальные LLM вроде открытых Qwen, модели преобразования текста в речь и речи в текст в духе Melo TTS и Whisper. При этом платформа работает под Linux (Ubuntu или Debian) для высокоуровневых задач. Кроме того, имеется микроконтроллер STM32H5, который обрабатывает взаимодействия с периферийными устройствами в режиме реального времени. А вот цену пока что не сообщают.