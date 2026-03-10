Arduino представила одноплатный ПК Ventuno Q

В прошлом году компания Qualcomm приобрела компанию Arduino, известную своими микроконтроллерами и одноплатными компьютерами, которые удобно использовать для различного рода экспериментов. А теперь Arduino представила Ventuno Q — крайне производительное решение, которое во всём лучше предыдущих одноплатных компьютеров бренда. Во-первых, он работает на процессоре Dragonwing IQ-8275 — он получил 8-ядерный кластер производительных ядер, построенных на базе фирменной архитектуры Qualcomm, и графику Adreno 623. По производительности это сопоставимо с чипом Snapdragon 765G, при этом Ventuno Q предлагает до 16 ГБ оперативной памяти и до 64 ГБ встроенной памяти eMMC, плюс разъём M.2 NVMe Gen 4 для SSD.

Что ещё лучше, чип Dragonwing обеспечивает 40 TOPS ИИ-производительности — это сравнимо с процессорами поколения Intel Panther Lake и составляет половину от того, что предлагают премиум-чипы Snapdragon X2 Elite. Этот одноплатный компьютер может запускать модели YOLO-X для отслеживания объектов, PoseNet для определения поз человека, MediaPipe для распознавания жестов, локальные LLM вроде открытых Qwen, модели преобразования текста в речь и речи в текст в духе Melo TTS и Whisper. При этом платформа работает под Linux (Ubuntu или Debian) для высокоуровневых задач. Кроме того, имеется микроконтроллер STM32H5, который обрабатывает взаимодействия с периферийными устройствами в режиме реального времени. А вот цену пока что не сообщают.
