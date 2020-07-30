Gigabyte представила SSD-накопители без радиатора Aorus NVMe Gen4

Gigabyte представила SSD-накопители без радиатора Aorus NVMe Gen4. Ранее в серии SSD Aorus NVMe Gen4 были использованы большие медные радиаторы, это было принято по причине того, что материнские платы уже по стандарту используют радиаторы для M.2 накопителей. Линейка накопителей выполнена в форм-факторе M.2 2280 и оснащены интерфейсом PCIe 4.0. Серия SSD SSD Aorus Gen4 доступна в трех вариантах на 500 Гб, 1 Тб и 2 Тб. Накопители используют контроллер Phison PS5016-E16 с 96-слойной 3D TLC NAND флэш-памятью по 8 каналам. Скорость чтения составляет 5000 Мб/с, а скорость записи 4400 Мб/с. Среднее время безотказной работы составляет 1,77 миллиона часов.

На накопители распространяется пятилетняя гарантия. Стоимость накопителей Gigabyte SSD Aorus NVMe Gen4 не объявлена.
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