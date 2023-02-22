Gigabyte представила накопитель AORUS Gen5 10000

Довольно часто можно услышать мнение пользователей о том, что их не устраивают текущие скорости передачи данных на накопителях, устанавливаемых в компьютер. И чтобы данную ситуацию исправить, компания Gigabyte официально выпустила в продажу накопитель AORUS Gen5 10000, который обладает просто запредельными скоростями записи и чтения. Например, устройство с объёмом памяти в 2 терабайта предоставляет скорость чтения в 12 000 МБ/сек и скорость записи в 10 000 МБ/сек — этого достаточно, чтобы предоставлять доступ к информации в десять раз больше чем текущие твердотельные накопители на SATA3-интерфейсе. Правда, стоит сразу учесть, что далеко не каждая система способна справиться с такой скоростью, плюс нужно иметь радиатор для охлаждения.

Дело в том, что контроллер памяти потребляет в процессе работы просто безумные объёмы энергии, так что пользователю в любом случае придётся охлаждать данный накопитель довольно крупным радиатором. Плюс в том, что он идёт в комплекте и пользователь без проблем может использовать комплектный вариант для того, чтобы установить его на накопитель, но минус в том, что он огромен. В определённых системах вы просто не сможете установить столь внушительных размеров радиатор на накопитель из-за видеокарты, так что придётся выбирать что именно вам важнее. Это недостаток, так что перед покупкой накопителя обязательно присмотритесь к тому, что именно можно установить в вашу материнскую плату на текущий момент.
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