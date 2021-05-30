Gigabyte представила твердотельный накопитель AORUS Gen4 7000s Prem SSD

Gigabyte представила новый твердотельный накопитель AORUS Gen4 7000s Prem SSD. Модель представлена в объеме на 1 и 2 ТБ.

Накопитель предлагает высокую скорость чтения до 7000 мб/с и скорость записи до 6850 мб/с. Новинка оснащена большим радиатором Thermal Guard XTREME с наноуглеродным покрытием для обеспечения низкой температуры накопителя, при этом гарантируя максимальную производительность.

AORUS Gen4 7000s Prem SSD построен на интерфейсе PCIe 4.0 NVMe M.2 с контроллером Phison E18, а также памятью 3D-TLC NAND Flash и SLC-кэшем. Накопитель выполнен в форм-факторе 2280 NVMe M.2, что позволяет устанавливать в большинство материнских плат. Встроенное ПО позволяет отслеживать состояние накопителя.

Информация о стоимости новинки отсуствует.