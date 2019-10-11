Глобальный доход от приложений вырос до 21,9 млрд долларов

По оценкам аналитиков рынка, потребители во всем мире потратили 21,9 млрд долларов на приложения в App Store и Google Play в третьем квартале. Это на 22,9 процента больше по сравнению с 17,9 миллиардами долларов, потраченными на мобильные приложения за тот же период год назад.

В течение трехмесячного периода Apple App Store принесла примерно 14,2 млрд долларов валового дохода от приложений по сравнению с 11,6 млрд долларов годом ранее. Google Play, тем временем, несет ответственность за доход в 7,7 млрд долларов, что на 24% больше, чем 6,2 млрд долларов, полученных за тот же период в 2018 году.

В то время как Apple, принесла больший доход, Google была явным лидером по общему количеству загрузок приложений с оценкой 21,6 миллиардов загрузок в третьем квартале. Для сравнения, впервые установленное приложение на iOS зарегистрировалось примерно восемь миллиардов.

Sensor Tower также предоставляет информацию о популярности приложений. Исключая игры, самым прибыльным приложением во всех магазинах было Tinder, затем Netflix, YouTube и iQIYI в этом порядке. С точки зрения чистой загрузки, WhatsApp. TikTok, Messenger, Facebook и Instagram попали в пятерку лидеров. Для любопытных самой кассовой игрой была PUBG Mobile, за которой следуют Honor of Kings и Fate / Grand Order.