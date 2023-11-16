Google Фото теперь умеет удалять дубликаты снимков и не только

В официальном блоге компании Google появилась информация о том, что теперь Google Фото автоматически определит схожие фотографии, снятые пользователем подряд (например, вы сделали 50 снимков потрясающего заката, чтобы выбрать один идеальный кадр, тогда как остальные 49 снимков просто лежат и занимают место). После этого система сгруппирует их в одну папку, чтобы упорядочить контент в вашей библиотеке, и пользователь сможет удалить всё лишнее, чтобы освободить место на облачном диске. Сервис самостоятельно выберет лучший снимок, но вы также можете вручную выбрать изображение, которое хотите сохранить, но остальные кадры будут удалены за ненадобностью.

Google Фото также автоматически организует все ваши фотографии, разделяя удостоверения личности, чеки и билеты в различные альбомы. Это очень удобно, так как иногда в общей ленте искать чеки с покупок или что-то в таком духе достаточно проблематично из-за обилия контента. Естественно, Google заявляет, что все эти функции работают на базе искусственного интеллекта, что должно многих обрадовать. Во-первых, нужно понимать, что если сортировка реализуется на базе машинного обучения, то никто из сторонних пользователей не будет просматривать ваши изображения, а это на самом деле очень важный момент. Во-вторых, алгоритмы будут постепенно обучаться, чтобы пользователь мог создавать ещё более сложные снимки и при этом система понимала, что изображено на кадре. Так что в конечном итоге все в выигрыше.
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