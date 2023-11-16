Google Фото теперь умеет удалять дубликаты снимков и не только

Google Фото также автоматически организует все ваши фотографии, разделяя удостоверения личности, чеки и билеты в различные альбомы. Это очень удобно, так как иногда в общей ленте искать чеки с покупок или что-то в таком духе достаточно проблематично из-за обилия контента. Естественно, Google заявляет, что все эти функции работают на базе искусственного интеллекта, что должно многих обрадовать. Во-первых, нужно понимать, что если сортировка реализуется на базе машинного обучения, то никто из сторонних пользователей не будет просматривать ваши изображения, а это на самом деле очень важный момент. Во-вторых, алгоритмы будут постепенно обучаться, чтобы пользователь мог создавать ещё более сложные снимки и при этом система понимала, что изображено на кадре. Так что в конечном итоге все в выигрыше.