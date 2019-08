Google Go теперь доступен пользователям по всему миру

Google Go, впервые появившееся на устройствах под управлением Android Go в 2017 году, теперь доступно в Play Store по всему миру. Приложение Google Go является легким, быстрым и должно помочь пользователям получать доступ к информации как онлайн, так и офлайн, даже при нестабильном соединении. Кроме того, Google Go помогает пользователям экономить память на своих устройствах и предотвращает замедление ненадежного соединения. Приложение весит около 7 МБ, поэтому оно не скажется на объеме памяти вашего телефона.

Приложение поставляется с объективом, функция, которая позволит вам читать, переводить и искать слова, которые вы видите, с помощью камеры телефона. Всякий раз, когда вы найдете текст, который хотите перевести или прочитать, откройте объектив и наведите на него камеру.