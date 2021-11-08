Google Maps надеется помочь сократить выбросы углекислого газа

Google объявила, что надеется сократить выбросы углерода с помощью Google Maps и искусственного интеллекта. Стремясь помочь большему количеству городов принять меры по борьбе с изменением климата, к концу года Google предоставит информацию о транспорте в EIE для более чем 20 000 городов и региональных правительств, что сделает его одним из крупнейших собраний высококачественных, согласованных на глобальном уровне экологических материалов. Это расширение удвоит количество географических регионов, представленных в EIE, на которые приходится большая часть мировых выбросов транспорта.

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