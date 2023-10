Google Meet Теперь поддерживает улучшение лица

Инсайдеры сообщили, что в приложении Google Meet появилась возможность применять эффекты «красоты» во время видеозвонков. Например, на текущий момент доступны два режима видео, предоставляющих разные уровни сглаживания кожи, осветления кожи под глазами и отбеливания зубов. Режим «Сдержанный» предоставляет очень лёгкие косметические коррекции, в то время как режим «Сглаживание» куда более интенсивный и его работа более заметна. Независимо от выбранного режима, новая технология позволяет пользователям слегка улучшать свой внешний вид для видеоконференций, так что новая функция, по всей видимости, не предназначена для значительных изменений внешности и использовать её в этом ключе не выйдет.

Также стоит отметить, что функция обработки портрета по умолчанию будет выключена и может быть активирована в ручном режиме в настройках Google Meet. Кроме того, эта функция доступна только пользователям с премиум-аккаунтами Google, включая Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One и Google Workspace Individual. К сожалению, обработка портрета недоступна пользователям, которые используют свои собственные аккаунты. Но, возможно, это временная мера и в ближайшем будущем компания Google улучшит работу приложения, чтобы функция появилась у всех пользователей. Это будет важное изменение, потому что можно будет слегка улучшить свой внешний вид перед важным звонком, чтобы собеседник был доволен.