Google Meet Теперь поддерживает улучшение лица

Также стоит отметить, что функция обработки портрета по умолчанию будет выключена и может быть активирована в ручном режиме в настройках Google Meet. Кроме того, эта функция доступна только пользователям с премиум-аккаунтами Google, включая Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Education Plus, Google One и Google Workspace Individual. К сожалению, обработка портрета недоступна пользователям, которые используют свои собственные аккаунты. Но, возможно, это временная мера и в ближайшем будущем компания Google улучшит работу приложения, чтобы функция появилась у всех пользователей. Это будет важное изменение, потому что можно будет слегка улучшить свой внешний вид перед важным звонком, чтобы собеседник был доволен.