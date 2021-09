Google Meet получит перевод в реальном времени

Новейшая бета-функция Google Meet может помочь организовать видеоконференции с иностранными клиентами, партнерами, студентами и сотрудниками более гладко. Технический гигант начал тестирование перевода голоса собеседников в режиме реального времени, что является шагом вперед по сравнению со стандартными живыми субтитрами Meet. Первоначально функция будет поддерживать встречи, проводимые на английском языке, с возможностью перевода на испанский, французский, португальский и немецкий языки. Кроме того, текущая итерация функции доступна только для встреч, организованных пользователями Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus и Teaching & Learning Upgrade.

Заинтересованные администраторы должны будут подать заявку на доступ до того, как эта функция появится на их собраниях. Чтобы включить данный перевод, пользователям нужно будет включить субтитры в настройках и установить для него английский язык, прежде чем переключаться на переведенные субтитры внизу. Затем пользователи могут выбрать один из вариантов языка, на который нужно переводить речь диктора. «Живые переведенные субтитры делают видеозвонки Google Meet более глобальными, инклюзивными и эффективными за счет устранения языкового барьера для совместной работы. Помогая пользователям использовать контент на предпочитаемом языке, вы можете уравнять обмен информацией, улучшить обучение и совместную работу, а также общую эффективность удалённой работы», — говорится в объявлении Google.