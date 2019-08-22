Google Play Store появился новый пользовательский интерфейс

Google выдвигает новый пользовательский интерфейс Material для Play Store.

Первое изменение - это полностью белый интерфейс без цветной панели действий. В новой навигационной панели вы увидите разделы, посвященные играм, приложениям, фильмам и книгам. Музыкальный раздел исчез, но вы по-прежнему можете покупать песни и музыкальные альбомы из приложения Google Play Music или находя из через поисковую систему.

Несмотря на то, что в Google Play Store теперь используется Material Design, темного режима нет, и даже при общесистемной темной теме, доступной при включенном Android Q, Play Store продолжает появляться в светлом режиме. Поскольку это обновление на стороне сервера, вам ничего не остается, кроме как сидеть сложа руки и ждать, пока новый пользовательский интерфейс появится на вашем Android-устройстве.