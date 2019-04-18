Google Play удаляет китайские приложения из-за мошенничества с рекламой

2019-04-18, Автор - Ganibal; Продукт - Android; [48]
Было обнаружено, что несколько приложений для Android, разработанных китайским разработчиком, совершают мошенничество связанное с рекламой.

После того, как Buzzfeed News обнаружили эти приложения, Google приступил к действиям и удалил их из Play Store. Некоторые из этих приложений получили миллионы загрузок, а одно из них, приложение Selfie Camera, перешло 50 миллионов загрузок. Это крупномасштабное мошенничество с рекламой, которое некоторое время оставалось незамеченным. Китайские разработчики, известные как DU Group, были названы издателями этих приложений. Эта компания частично принадлежит китайской технологической корпорации Baidu, но работает в качестве отдельного предприятия с прошлого года. Приложения, удаленные из Play Store, содержали код, который автоматически нажимал на рекламу в приложении без согласия пользователя. Даже если приложение не работает в фоновом режиме, код выполнит свою работу и нажмет на рекламу. Это может привести к разрядке аккумулятора и использованию данных.

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