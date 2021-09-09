Google будет заниматься восстановлением питьевой воды

Компания Google объявила о новой программе рационального использования водных ресурсов, согласно которой к 2030 году компания возьмет на себя обязательство восполнить в среднем 120 процентов воды, потребляемой в своих центрах обработки данных и офисах В таких местах, как округ Дуглас, штат Джорджия, компания уже использует очищенные сточные воды для поддержания работы своих серверов. Двигаясь вперед, компания будет работать над тем, чтобы удвоить эту практику, найдя больше возможностей для использования сточных вод и морской воды. Тем временем в своих офисах компания планирует использовать больше местных источников воды, таких как ливневые стоки, для таких вещей, как орошение ландшафтов и смыв туалетов, для которых не требуется питьевая вода.

«Наш путь к рациональному использованию водных ресурсов будет включать постоянное улучшение использования и потребления воды», — заявила в своем блоге Кейт Брандт, специалист по устойчивому развитию Google. В своих усилиях по восполнению большего количества воды, чем потребляется, компания заявляет, что также будет инвестировать в общественные проекты, направленные на решение местных проблем водоснабжения и водоразделов в местах, где у компании есть центры обработки данных и офисы. В качестве примера работы, которую Google планирует здесь проделать, компания указывает на уже существующее партнерство с индейскими племенами реки Колорадо для сокращения количества воды, удаляемой из озера Мид.