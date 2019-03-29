Google добавляет интерактивную функциональность в Gmail

2019-03-29, Автор - Anna; Продукт - Google Gmail; [81]
Google запустил технологию ускоренных мобильных страниц (AMP) для своей электронной почты. Функция называется «Динамические электронные письма», она позволяет взаимодействовать и выполнять определенные действия не покидая Gmail.

Первоначально AMP был создан, чтобы позволить мобильным страницам и статьям, поддерживающим стандарт, загружаться невероятно быстро. Чтобы совершить целевое действие, подписчикам не надо переходить на сайт. Оформить заказ, заказать билет или пройти опрос теперь можно прямо из письма. Пользователи ограничены стандартным набором функций, которые предусмотрены разработчиками AMP. Мошенники не смогут получить персональные данные пользователей или искусственно добавить блок с рекламой. Сторонние провайдеры, такие как Outlook, Yahoo Mail и Mail.ru, также будут поддерживать новые функции Google.

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