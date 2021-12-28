Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в России за отказ удалить запрещенный контент

Российский суд оштрафовал Google на 98 миллионов долларов за отказ удалить контент, который в стране считается незаконным. Штраф в 7,2 миллиарда рублей составляет около восьми процентов доходов Google в России, сообщает Reuters и происходит на фоне более широкого стремления внутри страны усилить контроль над крупными технологическими компаниями и контентом, который люди публикуют на своих платформах.

Это не первый штраф Google за модерацию контента в России. Он сталкивается с другим, размер которого может удваиваться каждую неделю, если он не отменит запрет на консервативный российский новостной канал , хотя Google заявляет, что запрет связан с санкциями США и Великобритании против владельца канала. Такие компании, как Twitter и Meta, также столкнулись с замедлением темпов предоставления своих услуг и штрафами из-за того, что они не соблюдали стандарты российских регуляторов. Российские регулирующие органы также пытались оказать давление на Google нефинансовыми способами. В 2019 году в стране был принят закон, согласно которому смартфоны, компьютеры и телевизоры должны поставляться с предустановленным программным обеспечением от российских разработчиков, который вступил в силу в начале этого года. Компаниям также придется открывать офисы в России, если у них есть веб-сайты, которые ежедневно посещают более 500 000 человек из страны. Российские официальные лица также склоняются к тому, чтобы Google и Apple удалили приложения для голосования политических оппонентов из своих магазинов приложений, угрожая привлечь к ответственности местных сотрудников компаний.