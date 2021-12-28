Google грозит штраф в размере 100 миллионов долларов в России за отказ удалить запрещенный контент

Российский суд оштрафовал Google на 98 миллионов долларов за отказ удалить контент, который в стране считается незаконным. Штраф в 7,2 миллиарда рублей составляет около восьми процентов доходов Google в России, сообщает Reuters и происходит на фоне более широкого стремления внутри страны усилить контроль над крупными технологическими компаниями и контентом, который люди публикуют на своих платформах.

Это не первый штраф Google за модерацию контента в России. Он сталкивается с другим, размер которого может удваиваться каждую неделю, если он не отменит запрет на консервативный российский новостной канал , хотя Google заявляет, что запрет связан с санкциями США и Великобритании против владельца канала. Такие компании, как Twitter и Meta, также столкнулись с замедлением темпов предоставления своих услуг и штрафами из-за того, что они не соблюдали стандарты российских регуляторов. Российские регулирующие органы также пытались оказать давление на Google нефинансовыми способами. В 2019 году в стране был принят закон, согласно которому смартфоны, компьютеры и телевизоры должны поставляться с предустановленным программным обеспечением от российских разработчиков, который вступил в силу в начале этого года. Компаниям также придется открывать офисы в России, если у них есть веб-сайты, которые ежедневно посещают более 500 000 человек из страны. Российские официальные лица также склоняются к тому, чтобы Google и Apple удалили приложения для голосования политических оппонентов из своих магазинов приложений, угрожая привлечь к ответственности местных сотрудников компаний.
Комментарии и отзывы Google
Комиссия Майами проголосовала за изгнание электросамокатов с…
Комиссия Майами проголосовала за изгнание электросамокатов сКомиссия города Майами проголосовала за прекращение многолетнего эксперимента с электрическими скутерами …
WhatsApp и iMessage передают в ФБР самый большой объем польз…
WhatsApp и iMessage передают в ФБР самый большой объем пользСогласно отчету журнала Rolling Stone, новости поступают из просочившегося документа ФБР, государственной…
Поставщик Apple Foxconn закрывает завод в Индии из-за недавн…
Поставщик Apple Foxconn закрывает завод в Индии из-за недавнПоставщик Apple Foxconn только что закрыл свой завод в Индии из-за недавних протестов. Протесты вспыхнули…
Сотрудники Google подали в суд за лозунг "Не будь злом"…
Сотрудники Google подали в суд за лозунг Бывшие инженеры Пол Дюк, Ребекка Риверс и Софи Уолдман подали в суд на Google за нарушение девиза «Не буд…
Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием …
Подводный сканер LiDAR SL4 с высокоскоростным сканированием Компания 3D at Depth представила свое последнее поколение подводных сканеров с технологией LiDAR, способн…
Конференция NVIDIA GTC AI для разработчиков стартует 8 ноябр…
Конференция NVIDIA GTC AI для разработчиков стартует 8 ноябрNVIDIA опубликовала подробную информацию о предстоящей конференции по ИИ для разработчиков в форме NVIDIA…
SK hynix получает сертификат ISO 26262 FSM…
SK hynix получает сертификат ISO 26262 FSMSK hynix объявила о получении сертификата ISO 26262: 2018 FSM (Управление функциональной безопасностью), …
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDI…
FTC подала в суд на блокировку слияния полупроводников NVIDIФедеральная торговая комиссия сегодня подала в суд, чтобы заблокировать приобретение американским поставщ…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor