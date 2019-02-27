Google и DeepMind смогут предсказать характер ветра за день

Google и DeepMind начали тестирование машинного обучения на собственных ветровых турбинах Google, которые являются частью проектов возобновляемой энергии компании.

Начиная с прошлого года, они передавали прогнозы погоды и существующие данные о турбинах на платформу машинного обучения DeepMind, которая произвела прогнозы энергии ветра за 36 часов до фактической выработки электроэнергии. Затем Google может взять на себя обязательства по поставкам в электросети за полный день до поставки. Эта предсказуемость делает энергетические сети более привлекательными, чтобы зависеть от энергии ветра, и в результате она увеличила стоимость энергии ветра Google примерно на 20 процентов. Это не только говорит о том, что машинное обучение может стимулировать использование энергии ветра, но и является примером эффективного использования машинного обучения - решения критических проблем.