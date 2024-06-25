Google интегрировала ИИ-помощника Gemini в электронную почту

Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что компания Google прямо сейчас интегрирует свой искусственный интеллект Gemini в боковую панель всех своих основных платформ — Docs, Sheets и Slides, плюс появилась информация о том, что поисковой гигант также запускает помощника на базе искусственного интеллекта для веб-версии электронной почты Gmail. Сервис использует модель Gemini 1.5 Pro с увеличенным контекстным окном и более продвинутыми возможностями при работе с различного рода задачами. Например, данную нейросеть Gemini можно использовать для суммирования цепочки электронных писем, генерации предложений для ответов на конкретные типы писем, помощи в составлении писем в различном стиле или выполнения умного поиска конкретной информации в письмах сервиса.

Например, пользователю не нужно изучать все письма в своём ящике, чтобы найти нужные данные. Достаточно задать вопрос в духе «Когда следующая встреча?», чтобы искусственный интеллект проанализировал все ваши письма и выдал ответ. Соответственно, начиная с сегодняшнего дня нейросеть Gemini также можно использовать в приложении Gmail на Android и iOS для анализа цепочек писем и получения краткого пересказа основной важной информации. При этом новость понравилась далеко не всем, потому что нейросеть явно работает не локально на устройстве, а на серверах компании Google. И теперь на ваших письмах нейросеть будут обучать, собирая массу данных из личной переписки.