Google объявляет об инвестициях в Австралию на сумму 1 миллиард долларов

Google объявила об инициативе Digital Future Initiative, согласно которой компания инвестирует в Австралию 1 миллиард долларов в течение следующих пяти лет. Поисковый гигант сообщил, что деньги пойдут на укрепление цифровой инфраструктуры, а также на развитие австралийских технологий и талантов.

Австралия помогла сформировать сам Google, начиная с ранних работ над Google Maps и кончая прогрессом в Chromebook, Photos, Payments и Fitbit сегодня. Во время лесных пожаров и пандемии приоритетом компании было сделать так, чтобы австралийцы могли обращаться в Google за информацией, чтобы оставаться в безопасности, работать и учиться из дома, а также поддерживать свой бизнес. Заглядывая вперед, Google хочет помочь Австралии сформировать новую волну инноваций и предоставить преимущества технологий большему количеству людей. Чтобы помочь, сегодня компания с гордостью объявляет о крупнейших инвестициях в Австралию: о пятилетнем обязательстве в размере 1 миллиарда долларов для запуска Инициативы цифрового будущего.