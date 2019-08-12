Google обещает переработанный пластик для всех устройств

2019-08-12, Автор - Adelia; Продукт - Google ; [88]
Google Alphabet в понедельник объявил, что к следующему году нейтрализует выбросы углерода от поставок потребительского оборудования и к 2022 году включит переработанный пластик в каждый из своих продуктов. К 2020 году Google обещает поставки с нейтральным уровнем выбросов углерода. Он добавил, что «сделает технологию, которая ставит людей на первое место и расширяет доступ к преимуществам технологии ".

Анна Миган заявила в интервью, что выбросы углерода, связанные с транспортом, на компанию упали на 40 процентов в прошлом году по сравнению с 2017 годом, поскольку больше полагались на корабли, чем на самолеты для перемещения телефонов, колонок и ноутбуков. и другие гаджеты от заводов до клиентов по всему миру.

В своем блоге Google обязуется представить к 2022 году переработанный пластик для 100% продукции.

Apple , которая в 2017 году взяла на себя обязательство «один день» использовать только переработанные и возобновляемые материалы, имеет не менее 50 процентов переработанного пластика в некоторых частях нескольких продуктов, переработанного олова не менее чем в 11 продуктах и ​​переработанного алюминия не менее чем в двух.

«Мы в основном стремимся обеспечить устойчивость во всем, что мы делаем», - сказала Миган. «Нам потребуется время, чтобы продемонстрировать прогресс».


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