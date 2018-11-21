Google обновила приложение Find My Device

Компания Google представила обновленную версию приложения Find My Device для определения местоположения утерянного смартфона, планшета или смарт-часов под управлением Android.

Вышеупомянутое обновление добавляет поддержку внутренних карт для некоторых аэропортов, торговых центров и других крупных зданий. Достаточно инициировать поиск с компьютера, как система автоматически определит местонахождение пропажи. Конечно, это средство защиты работает только в том случае, если здание отображается Google.