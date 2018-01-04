Google обошла налоговую

Компания Google в 2016 году при помощи достаточно популярного среди больших компаний трюка вывела из-под налогообложения почти 16 миллиардов евро. Для этого компания использовала трюк под название «голландский сэндвич», позволяющий обойти систему налогообложения. Трюк сэкономил компании 3,7 миллиарда долларов налогов, которые компания заплатила бы в казну той же Голландии. И, что самое интересное, никто не скрывает, что этот трюк реально использовался и что такие средства были сэкономлены. Дело в том, что компания и правда не нарушала никаких законов - все манипуляции были проведены по законам страны. Просто в законодательстве есть дыры, которыми легко можно воспользоваться и именно это Google и делает. Вот только в 2020 году законодательство изменят и так делать уже не получится, а жаль.