Google обучает свой искусственный интеллект для распознания речи

ля большинства пользователей голосовые помощники являются полезными инструментами. Но для миллионы людей с нарушениями речи, вызванными неврологическими расстройствами, голосовые помощники могут быть еще одной неприятной проблемой. Google хочет изменить это. На конференции разработчиков I / O Google показал, что он развивает ИИ, чтобы лучше понимать различные речевые искажения, такие как нарушение речи, вызванное травмой головного мозга или такими как боковой амиотрофический склероз (ALS).

В рамках проекта Euphoria компания Google стала партнером Института развития терапии ALS (ALS TDI) и Инициативы проживания ALS (ALSRI). Идея заключалась в том, что если друзья и родственники людей с ALS смогут понять своих близких, то Google сможет обучить компьютеры тому же. Ему просто нужно было представить своему искусственному интеллекту достаточно примеров нарушения речи.

Пока это все еще в стадии разработки, и в настоящее время Google работает над тем, чтобы донести эту идею до людей, которые говорят по-английски и имеют речевые нарушения. Он призывает добровольцев, которые могут заполнить небольшую форму и записать набор фраз. Google также хочет, чтобы ИИ переводил звуки и жесты в действия, такие как голосовые команды в Google Home или отправка текстовых сообщений. В конце концов, Google планирует разработать ИИ, который сможет понять любого человека, независимо от его состояния и его языка.