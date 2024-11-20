Google оснастила Gemini функцией памяти

В феврале текущего года компания OpenAI официально объявила о реализации функции памяти в чат-боте ChatGPT на базе искусственного интеллекта, которая позволяет запоминать пользователя и его прошлые чаты для дальнейшего взаимодействия. А сегодня компания Google выпустила аналогичную функцию для своего чат-бота на базе искусственного интеллекта под названием Gemini. Соответственно, теперь Gemini может запоминать интересы и предпочтения конкретного пользователя, чтобы предоставлять ещё более полезные и точные ответы, адаптированные к потребностям человека. До этого ответы на вопросы предоставлялись без персонализации, что в определённых сценариях приводило к тому, что данные были не совсем точными.

Также в компании объяснили, что пользователь может делиться информацией, которую он хочет сохранить для дальнейшей работы с искусственным интеллектом — как в обычном диалоге с чат-ботом, так и через специальную страницу «Сохранённая информация», где всегда можно просмотреть, отредактировать или удалить сохранённые данные. Кроме того, чат-бот Gemini уведомит пользователя в том случае, если он будет использовать эту информацию. Но стоит сразу уточнить, что эта функция пока что доступна только на английском языке для пользователей Gemini Advanced в рамках подписки Google One AI Premium Plan. Всем остальным пользователям пока что придётся подождать, пока разработчики настроят систему и отправят её в глобальный релиз по всему миру.
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