Google покупает Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

В последнее время появилось много слухов о намерении Google приобрести Fitbit в качестве стратегического шага для сохранения экосистемы Wear OS. Две компании объявили о соглашении, по которому Google согласился заплатить 2,1 миллиарда долларов за производителя носимых устройств. В результате акции Fitbit выросли почти на 16 процентов.

В результате сделки Fitbit будет объединять свои ресурсы под Google, так как Google стремился заполнить пробел в своей линейке аппаратных средств. Также вполне вероятно, что будущие версии Fitbit Versa будут поставляться с Google Assistant вместо Alexa Amazon, и Google заявляет, что приобретение Fitbit «объединит лучшие из наших платформ smartwatch и медицинские приложения».

Ожидается, что приобретение Fitbit будет постепенным. Сделка будет закрыта где-то в следующем году, но тем временем Google является объектом широкого антимонопольного расследования, которое заглянет в ее поисковый и рекламный бизнес, а также во многие приобретения.