Google позволяет пользователям Android входить на сайты по отпечатку пальцев

Компания Google объявила, что совсем скоро пользователи смартфонов Android смогут проходить авторизацию в веб-версиях сервисов Google по отпечатку пальца. Это значит, что для входа больше не нужно будет вводить пароль, который могут подсмотреть, а воспользоваться биометрией.

В течение следующих нескольких дней функция будет распространена на устройства с Android 7 Nougat и выше. Используя стандарт FIDO2, предназначенный для улучшения аутентификации в Интернете, пользователям потребуется всего лишь один раз зарегистрировать свой отпечаток пальца, позволяя проходить авторизацию в считанные секунды.

Google разъяснил тем, кто беспокоится о конфиденциальности, что отпечатки пальцев никогда не отправляются на серверы Google и надежно хранятся на телефоне пользователя. Серверы Google получают подтверждение того, что вы правильно отсканировали отпечаток пальца с помощью сообщения, замаскированного с помощью криптографии.