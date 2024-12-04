Google представила ИИ для генерации видео

Сегодня передовая платформа генеративного искусственного интеллекта Vertex AI от компании Google пополнилась сразу двумя новыми большими языковыми моделями под названием Imagen 3 и Veo, которые могут работать как самостоятельно, так и в тандеме. Первая модель создает изображения на основе текстового запроса, а вторая — анимирует изображение. Стоит сразу отметить, что модель Imagen 3 значительно превосходит предыдущие версии по детализации, освещению и количеству графических артефактов. Также в новой модели появилась возможность дорисовывать элементы на существующем изображении, расширять границы рисунка и автоматически заменять фон. А большая языковая модель Veo доступна в режиме приватного предварительного просмотра и позволяет оживить статическое изображение с помощью текстовых подсказок от пользователя.

Кроме того, Veo может полностью создавать видео с нуля, опираясь только на текстовый запрос (в данном случае подключается генерация изображения, которое затем анимируется). Правда, хочется отметить, что контент, изготовленный Imagen и Veo, защищён водяным знаком DeepMind, что предотвращает выдачу созданного при помощи ИИ контента за реальные изображения или видео. Также предусмотрены фильтры безопасности, исключающие создание вредоносного контента. И, что немаловажно, компания Google подчёркивает, что данные клиентов не использовались для обучения искусственного интеллекта, но можно ли верить этим данным — вопрос без ответа.
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