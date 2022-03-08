Google приобрела компанию Mandiant, занимающуюся кибербезопасностью

Компания Google объявила о покупке компании Mandiant, специализирующейся на кибербезопасности. Google заплатит 23 доллара за акцию компании, общая сумма сделки составляет 5,4 миллиарда долларов.

Сегодня организации сталкиваются с проблемами кибербезопасности, которые становятся все более частыми, серьезными и разнообразными, что создает императив глобальной безопасности. Чтобы устранить эти риски, предприятия должны иметь возможность быстро обнаруживать злоумышленников и реагировать на них, анализировать и автоматизировать аналитику угроз для масштабирования обнаружения угроз в организациях, организовывать и автоматизировать исправление, проверить их защиту от известных угроз и визуализировать свою ИТ-среду, чтобы выявлять и моделировать новые угрозы. Облако представляет собой новый способ изменить парадигму безопасности, помогая организациям противостоять целым классам киберугроз и защищаться от них, а также быстро ускоряя цифровую трансформацию. Приобретение Mandiant дополнит существующие сильные стороны Google Cloud в области безопасности. Google Cloud предлагает клиентам надежный набор услуг, включая новаторские возможности, такие как BeyondCorp Enterprise for Zero Trust и VirusTotal для обнаружения вредоносного контента и уязвимостей программного обеспечения.
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