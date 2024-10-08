Google проиграла суд Epic Games

Теперь Google будет вынуждена разрешить сторонним магазинам приложений публиковаться в Play Store и свободно функционировать, привлекая пользователей и зарабатывая на продаже контента. Пользователи смогут загружать магазины игр вроде Epic Games Store и другие сторонние площадки непосредственно из Google Play без пугающих предупреждений о неизвестном приложении, которые появлялись ранее. Также разработчики смогут обходить систему оплаты Google Play и 30% налог, который ранее взимался с любых платежей, а также информировать пользователей об альтернативных способах оплаты, чтобы те не платили налог в кассу Google. Кроме того, разработчики смогут свободно направлять пользователей к вариантам загрузки за пределами Play Store, что ранее казалось просто немыслимым. Это крайне интересные нововведения, на которые явно стоит обратить внимание авторам софта.