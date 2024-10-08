Google проиграла суд Epic Games

На прошлой неделе компания Epic Games подала новый иск против Google и Samsung в Северном округе Калифорнии, обвиняя их в ограничении доступа к сторонним магазинам приложений на устройствах под управлением операционной системы Android. Суд в итоге вынес решение в пользу Epic Games, обязав Google реструктурировать свой цифровой магазин Play Store, разрешив сторонним магазинам приложений доступ ко всему каталогу компании Google. Это решение озвучили спустя почти десять месяцев после того, как тот же суд признал монополию Google на рынке распространения приложений для Android.

Теперь Google будет вынуждена разрешить сторонним магазинам приложений публиковаться в Play Store и свободно функционировать, привлекая пользователей и зарабатывая на продаже контента. Пользователи смогут загружать магазины игр вроде Epic Games Store и другие сторонние площадки непосредственно из Google Play без пугающих предупреждений о неизвестном приложении, которые появлялись ранее. Также разработчики смогут обходить систему оплаты Google Play и 30% налог, который ранее взимался с любых платежей, а также информировать пользователей об альтернативных способах оплаты, чтобы те не платили налог в кассу Google. Кроме того, разработчики смогут свободно направлять пользователей к вариантам загрузки за пределами Play Store, что ранее казалось просто немыслимым. Это крайне интересные нововведения, на которые явно стоит обратить внимание авторам софта.