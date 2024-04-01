Google проиграла суд и должна 5 миллиардов долларов

Сегодня в рамках судебного дела компания Google официально согласилась уничтожить миллиарды записей данных о просмотре веб-страниц, собранных гигантом поисковой системы, пока пользователи находились в режиме приватного просмотра «Инкогнито». Да, вы всё правильно поняли — когда вы находились в режиме «невидимки», компания Google собирала миллиарды данных о вашем передвижении по интернету для своих личных целей. И если судебное постановление будет утверждено федеральным судьёй штата Калифорния, оно сможет затронуть 136 миллионов пользователей Google, что сильно ударит по лояльности аудитории в целом.

А началось всё в 2020 году, когда был подан групповой иск от пользователей Google, которые обвинили компанию в незаконном отслеживании их действий через функцию приватного просмотра. Сами истцы оценили свой моральный ущерб в 5 миллиардов долларов — это моральная компенсация, рассчитанная на основе стоимости данных, которые Google сохраняла для коммерческого использования, и которые ей придётся уничтожить. В компании Google уже заявили, что будут рады удалить все эти данные, но при этом платить 5 миллиардов долларов они не планируют. В компании объяснили, что оценить ущерб в данном случае невозможно, так как данные клиентов обезличены, и юристы уверены, что на деле истцы получат ноль долларов за своё судебное заседание. Но это важный шаг в сторону того, чтобы корпорации перестали собирать данные, утаивая этот факт от аудитории.
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